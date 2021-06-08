UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США вывели более половины своих войск из Афганистана

Автор: РБК-Украина

Вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана завершен на более чем 50%. При этом почти 13 тысяч единиц военного имущества было передано управлению тылового обеспечения Министерства обороны США для уничтожения.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

"США также официально передали в распоряжение Министерства обороны Афганистана шесть баз. По оценкам CENTCOM, процесс вывода завершен более чем на 50%", - говорится в сообщении.

Кроме того, с момента принятия решения о выводе войск из Афганистана для вывоза грузов было осуществлено более 50 авиарейсов.

Напомним, союзники США в Европе просили отложить вывод войск из Афганистана. Они хотят больше времени и поддержки для ухода из страны.

Ранее сообщалось о риске вывода войск НАТО из Афганистана. Есть вероятность, что страна станет убежищем для террористов.

Добавим, что солдаты Афганистана готовятся к атакам талибов. Талибы окружают позиции полиции и армии и вторгаются на территорию, подконтрольные правительству.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиАфганистанвоенные