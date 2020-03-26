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У США кількість жертв коронавірусу перевищила 1000 осіб

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 09:00
У США кількість жертв коронавірусу перевищила 1000 осіб
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

В США стрімко зросла смертність від коронавірусу

Сьогодні, 26 березня, через коронавірус в США кількість померлих перевищує одну тисячу осіб. Про це повідомляє університет Джонса Хопкінса.

Як повідомляється, університет веде підрахунки на основі федеральної і місцевої статистики і за його даними від коронавірусу в США зафіксовано 69 018 нових випадків зараження, 1042 смерті та 616 осіб, яких вдалось вилікувати. Також за останню добу кількість заражених та загиблих збільшилася на 14024 та 265 людей відповідно.

Як зазначається, за смертністю перші позиції займають такі країни: Італія (7503), Іспанія (3647) і Китай (3291).

Нагадаємо, мер Вашингтона (США) Мюріель Баузер видала указ про тимчасове закриття всіх підприємств, що не мають першорядного значення, а також заборонила зборів десяти і більше осіб у зв'язку з поширенням коронавіруса на території округу Колумбія.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би зняти обмежувальні заходи, введені у зв'язку з пандемією коронавіруса, до 12 квітня.

До цього він говорив, що США в найближчі тижні відновлять економічну діяльність, яку призупинили через коронавіруса.

Також, 13 березня Трамп ввів в США надзвичайний стан у зв'язку з пандемією коронавірусу. Американський президент заявив, що направить до 50 млрд доларів для штатів, населених пунктів для боротьби з коронавірусом.

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