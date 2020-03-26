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В Італії кількість жертв коронавірусу перевищила 8 тисяч

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 19:53
В Італії кількість жертв коронавірусу перевищила 8 тисяч
Ілюстративне фото (twitter_com_chubailiang)

Від вірусу померли 8165 осіб

Число померлих в результаті спалаху коронавірусу в Італії досягло 8165 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лише за останню добу в країні померли 662 людини.

За даними Агентства цивільного захисту, загальна кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом в Італії зросла до 80 539.

З тих, хто був спочатку інфікований 10 361 людина повністю одужав, а в реанімації знаходиться 3612 осіб.

Найбільш постраждалий північний регіон Ломбардії повідомив про різке зростання смертності в порівнянні з попереднім днем. У загальній складності в регіоні загинули 4861 осіб.

Нагадаємо, в Італії посилили покарання за порушення карантину. Так, були збільшені штрафи за порушення карантину з 400 до майже 3000 євро.

Крім того, в Італії виписали з лікарні першого пацієнта, у якого підтвердили інфекцію ще 21 лютого.

Додамо, що в Італії оголосили про введення додаткових жорстких обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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