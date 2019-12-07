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США висловили підтримку Україні перед самітом нормандським

Новини » Політика     07.12.2019 - 19:43
США висловили підтримку Україні перед самітом нормандським
Фото: посольство США в Києві (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

США працюватимуть з союзниками, щоб і далі змушувати Росію виконувати взяті на себе зобов'язання

Сполучені Штати Америки заявили про непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України напередодні зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Парижі. Про це повідомляє РБК-Укрраина з посиланням на заяву посольства США в Україні.

У заяві наголошується, що США будуть працювати з союзниками і партнерами, щоб і далі змушувати Російську Федерацію виконувати взяті на себе зобов'язання і розпочати процес мирного відновлення повного суверенітету України на Донбасі.

У посольстві нагадали, що "починаючи з 2014 року США надали 3 млрд доларів на підтримку безпеки і інших, не пов'язаних з безпекою, напрямків".

"Наші програми допомогли створити вирішальні ініціативи, пов'язані з правоохоронними органами, боротьбою з корупцією, судової реформою, реформою в оборонній сфері та розвитком демократичних інститутів. Ця допомога надається у відповідності з законами США і регулярно перевіряється американськими інспекторами на найвищому рівні", - йдеться в заяві.

Також дипломати підкреслили, що довготривалий успіх та стійкість України залежить від її прихильності реформам, зокрема боротьби з корупцією.

"Ми будемо стояти пліч-о-пліч з Україною, поки вона бореться з російською агресією, зміцнює верховенство права, створює здоровий інвестиційний клімат, реформує оборонний сектор, бореться з дезінформацією і вживає необхідних заходів для забезпечення остаточної перемоги над тих, хто стоїть на боці справедливості і гідності", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Російської Федерації, Німеччини і Франції зберуться, щоб обговорити питання виконання мінських домовленостей для деокупації території Донбасу.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що на нормандському саміті він буде сидіти за столом переговорів на рівних. Він підкреслив, що Україна не буде "стравою, яку подають великим босам", а буде на рівні з іншими учасниками.

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