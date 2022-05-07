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США виділяє Україні пакет допомоги на 150 млн доларів, - Пентагон

Прапор США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

США направляють в Україну новий пакет військової допомоги у розмірі 150 мільйонів доларів. До нього увійдуть артилерійські снаряди, радари для контрбатарейної боротьби та ін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони США.

У Пентагоні повідомляють, що озброєння та обладнання з нового пакету допомоги повинні допомогти українській армії зупинити російські війська на сході України.

Вже найближчим часом в Україну відправлять 25 тисяч снарядів для 155-мм артилерійських систем, три протиартилерійських радари AN/TPQ-36, електронне обладнання для придушення перешкод, а також запасні частини для вже наявної в ЗСУ техніки.

Нагадаємо, що ввечері 6 травня Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні. Також повідомлялося, що президент США підпише законопроект про введення ленд-лізу для України 9 травня. Новий закон прискорить поставки в Україну озброєння, транспорту, продовольства і допомоги з США. Після того як він набуде чинності, глава Штатів повинен встановити прискорені процедури поставки для нашої країни.

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