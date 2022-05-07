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США выделяет Украине пакет помощи на 150 млн долларов, - Пентагон

Флаг США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

США направляют в Украину новый пакет военной помощи в размере 150 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские снаряды, радары для контрбатарейной борьбы и пр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны США.

В Пентагоне сообщают, что вооружение и оборудование из нового пакета помощи должны помочь украинской армии остановить российские войска на востоке Украины.

Уже в ближайшее время в Украину отправят 25 тысяч снарядов для 155-мм артиллерийских систем, три противоартиллерийских радара AN/TPQ-36, электронное оборудование для подавления помех, а также запасные части для уже имеющейся в ВСУ техники.

Напомним, что вечером 6 мая Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине. Также сообщалось, что президент США подпишет законопроект о введении ленд-лиза для Украины 9 мая. Новый закон ускорит поставки в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. После того как он вступит в силу, глава Штатов должен установить ускоренные процедуры поставки для нашей страны.

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