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Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня

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П'ятниця 06 травня 2022 19:59
Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Сергій Пишкін

Президент США Джо Байден підпише законопроєкт про запровадження ленд-лізу для України вже 9 травня. Це спростить надання військової допомоги Україні під час боротьби з Російською Федерацією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речниці Білого дому Джен Псакі.

"У понеділок президент (президент США Джо Байден, - ред.) підпише "Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні", - заявила Псакі.

Що таке ленд-ліз

Ленд-ліз був системою, завдяки якій, у часи Другої світової війни, США частково або ж на безоплатній основі передавали союзникам боєприпаси, техніку, продовольство та стратегічну сировину.

Відповідна політика відіграла важливу роль у перемозі над нацизмом.

Символічно, що сучасний аналог ленд-лізу, який допоміг союзникам перемогти нацистів в Європі, буде схвалений Байденом саме 9 травня, оскільки ця дата є сакральною для Росії.

Що передбачає закон про ленд-ліз для України

Закон прискорить поставки до України озброєння, транспорту, продовольства та допомоги зі Сполучених Штатів Америки. Після того, як він набере чинності, голова Штатів повинен встановити прискоренні процедури поставки для нашої країни.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про запровадження ленд-лізу для нашої країни. Законопроєкт підтримали 417 конгресменів.

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