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США виділили Україні ще 155 млн доларів: на що підуть кошти

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 10:59
США виділили Україні ще 155 млн доларів: на що підуть кошти Фото: США виділяють Україні додаткові 155 млн доларів на розвиток (usaid.gov)
Автор: Олександр Білоус

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів. Кошти виділяються через Агентство з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє департамент комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.

Як зазначається в повідомленні, додаткові ресурси будуть використані в цьому році для вирішення низки питань у різних сферах розвитку України, до яких, зокрема, належать:

Підтримка зростання економіки та поліпшення стану здоров'я українців - 34 млн доларів.

  • підтримка відновлення України після пандемії COVID-19 шляхом поліпшення якості основних медичних послуг для українців;
  • підвищення прозорості та розширення економічних можливостей у енергетиці, сільському господарстві та фінансовій галузі;
  • надання допомоги у розвитку земельного ринку.

Вдосконалення заходів із протидії корупції - 14 млн доларів.

  • підтримка реформ та забезпечення захисту антикорупційних інституцій;
  • зменшення обсягів корупційних дій у сфері охорони здоров'я та надання Україні допомоги у закупівлі життєво необхідних лікарських засобів;
  • підтримка подальшого розвитку платформ електронного врядування.

Протидія російській агресії - 63 млн доларів.

  • захист прав людини та забезпечення доступу до правосуддя українцям, що постраждали від агресії, яку підтримує Кремль у Криму та на Донбасі;
  • зниження енергетичної та економічної залежності України від Росії шляхом сприяння підключенню до енергетичної мережі Європи;
  • розширення доступу громадян до якісної та об’єктивної інформації з метою протидії зловмисному впливу та дезінформації, підтримки євроінтеграції та посилення демократичних процесів в Україні.

Зміцнення демократії та врядування - 44 млн доларів.

  • розширення судової реформи;
  • зміцнення новостворених об'єднаних територіальних громад;
  • заохочення молодіжного лідерства та інновацій.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні Конгрес США схвалив виділення додаткових 150 млн доларів допомоги Україні. Вони підуть на поліпшення ситуації у сфері безпеки.

Нагадаємо, у квітні Україна попросила США розширити програму навчання своїх військових американськими інструкторами в регіонах.

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