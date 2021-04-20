США виділили Україні ще 155 млн доларів: на що підуть кошти
Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів. Кошти виділяються через Агентство з міжнародного розвитку (USAID).
Про це повідомляє департамент комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.
Як зазначається в повідомленні, додаткові ресурси будуть використані в цьому році для вирішення низки питань у різних сферах розвитку України, до яких, зокрема, належать:
Підтримка зростання економіки та поліпшення стану здоров'я українців - 34 млн доларів.
- підтримка відновлення України після пандемії COVID-19 шляхом поліпшення якості основних медичних послуг для українців;
- підвищення прозорості та розширення економічних можливостей у енергетиці, сільському господарстві та фінансовій галузі;
- надання допомоги у розвитку земельного ринку.
Вдосконалення заходів із протидії корупції - 14 млн доларів.
- підтримка реформ та забезпечення захисту антикорупційних інституцій;
- зменшення обсягів корупційних дій у сфері охорони здоров'я та надання Україні допомоги у закупівлі життєво необхідних лікарських засобів;
- підтримка подальшого розвитку платформ електронного врядування.
Протидія російській агресії - 63 млн доларів.
- захист прав людини та забезпечення доступу до правосуддя українцям, що постраждали від агресії, яку підтримує Кремль у Криму та на Донбасі;
- зниження енергетичної та економічної залежності України від Росії шляхом сприяння підключенню до енергетичної мережі Європи;
- розширення доступу громадян до якісної та об’єктивної інформації з метою протидії зловмисному впливу та дезінформації, підтримки євроінтеграції та посилення демократичних процесів в Україні.
Зміцнення демократії та врядування - 44 млн доларів.
- розширення судової реформи;
- зміцнення новостворених об'єднаних територіальних громад;
- заохочення молодіжного лідерства та інновацій.
Як повідомляло РБК-Україна, у квітні Конгрес США схвалив виділення додаткових 150 млн доларів допомоги Україні. Вони підуть на поліпшення ситуації у сфері безпеки.
Нагадаємо, у квітні Україна попросила США розширити програму навчання своїх військових американськими інструкторами в регіонах.