Україна попросила США розширити програму навчання своїх військових

Про це заявив в ході брифінгу спільного брифінгу з тимчасово повіреним у справах США Христиною Квін прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Щодо того, хотіли б ми розширення таких програм (з навчання українських військових - ред.). Ми просимо (США - ред.) І будемо також прикладати зусилля для того, щоб подібні місії відбувалися не тільки на Яворівському полігоні (у Львівській області - ред.), а також і в інших областях України, щоб ми розширили цю програму ", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що 16 квітня відбулася восьма ротація американських інструкторів, які навчають українських військових у Львівській області.

В ході брифінгу Квін заявила про готовність США збільшити кількість своїх військових на території України. За її словами, зараз ретельно оцінити ситуацію в країні на тлі стягування російських військ до українського кордону.