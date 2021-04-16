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Україна попросила США розширити програму навчання своїх військових

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 квітня 2021 16:33
Україна попросила США розширити програму навчання своїх військових Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носа / РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна попросила США розширити програму навчання своїх військових американськими інструкторами в регіонах. Вашингтон допустив можливість збільшення чисельності військового контингенту на українській території.

Про це заявив в ході брифінгу спільного брифінгу з тимчасово повіреним у справах США Христиною Квін прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Щодо того, хотіли б ми розширення таких програм (з навчання українських військових - ред.). Ми просимо (США - ред.) І будемо також прикладати зусилля для того, щоб подібні місії відбувалися не тільки на Яворівському полігоні (у Львівській області - ред.), а також і в інших областях України, щоб ми розширили цю програму ", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що 16 квітня відбулася восьма ротація американських інструкторів, які навчають українських військових у Львівській області.

В ході брифінгу Квін заявила про готовність США збільшити кількість своїх військових на території України. За її словами, зараз ретельно оцінити ситуацію в країні на тлі стягування російських військ до українського кордону.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає військову допомогу від низки міжнародних партнерів, якщо на її території відновляться бойові дії.

Нагадаємо, глава Пентагона Ллойд Остін заявляв, що США підтримують Україну у збереженні її територіальної цілісності.

Як відомо, всі члени НАТО засудили дії Росії на кордоні з Україною. Альянс закликає Росію знизити напруженість ситуації.

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