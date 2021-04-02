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США виділили Україні 2 млрд доларів на безпеку за час війни на Донбасі

Автор: Артур Родивилов

З 2014 року США виділили Україні понад 2 млрд доларів у рамках допомоги з забезпечення безпеки. Це випливає з заяви за підсумками телефонних переговорів американського міністра оборони Ллойда Остіна і його українського колеги Андрія Тарана.

Повідомлення опубліковано в Twitter Остіна.

Підкреслюється, що цей пакет має оборонне озброєння та інші засоби, що посилюють дію, що вражає, а також підвищення командування, управління і відстеження ситуації.

США висловили намір продовжувати нарощувати потенціал українських сил для більш ефективного захисту від російської агресії.

"З 2014 року Сполучені Штати виділили Україні 2 млрд доларів на надання допомоги з забезпечення безпеки, в тому числі недавно оголошений пакет у розмірі 125 млн доларів", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. За його словами, російська армія готується до військових навчань в Брянську та окупованому Криму.

Крім того, українська розвідка заявила про готовність Росії до ескалації ситуації на Донбасі. Розвідники вважають, що Росія може перейти в наступ вглиб української території.

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