США выделили Украине 2 млрд долларов на безопасность за время войны на Донбассе

С 2014 года США выделили Украине более 2 млрд долларов в рамках помощи по обеспечению безопасности. Это следует из заявления по итогам телефонных переговоров американского министра обороны Ллойда Остина и его украинского коллеги Андрея Тарана.
Сообщение опубликовано в Twitter Остина.
Подчеркивается, что этот пакет включает в себя оборонительное вооружение и другие средства, усиливающие поражающее действие, а также повышение системы командования, управления и отслеживания ситуации.
США выразили намерение продолжать наращивать потенциал украинских сил для более эффективной защиты от российской агрессии.
"С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 2 млрд долларов на оказание помощи в обеспечении безопасности, в том числе недавно объявленный пакет в размере 125 млн долларов", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. По его словам, российская армия готовится к военным учениям в Брянске и оккупированном Крыму.
Кроме того, украинская разведка заявила о готовности России к эскалации ситуации на Донбассе. Разведчики считают, что Россия может перейти в наступление вглубь украинской территории.