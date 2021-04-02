США выделили Украине 2 млрд долларов на безопасность за время войны на Донбассе

С 2014 года США выделили Украине более 2 млрд долларов в рамках помощи по обеспечению безопасности . Это следует из заявления по итогам телефонных переговоров американского министра обороны Ллойда Остина и его украинского коллеги Андрея Тарана.

Подчеркивается, что этот пакет включает в себя оборонительное вооружение и другие средства, усиливающие поражающее действие, а также повышение системы командования, управления и отслеживания ситуации.

США выразили намерение продолжать наращивать потенциал украинских сил для более эффективной защиты от российской агрессии.

"С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 2 млрд долларов на оказание помощи в обеспечении безопасности, в том числе недавно объявленный пакет в размере 125 млн долларов", - говорится в заявлении.