У США вводять нові санкції проти топ-посадовців Білорусі
У США оголосили про введення чергових санкції проти 100 високопосадовців у Білорусі, причетних до підриву демократії всередині країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Блінкен заявив, що санкції були введені у другу річницю захоплення влади у Білорусі режимом Лукашенка. У США вважають, що події 2020 року завдали шкоди демократичним інституціям та перешкоджали демократичним переходам в Білорусі.
"Сьогодні ми оголошуємо наступні кроки із запровадженням візових обмежень проти 100 офіційних осіб режиму та їхніх філій", - заявив чиновник.
У переліку позначаються посадовці з адміністрації президента, силових структур та ЦВК. Також санкції ввели проти держтелерадіокомпанії "Белтелерадіо", військового керівництва та адміністрацій в університетах.
Блінкен вважає, що згадані структури були причетні до тортур опозиціонерів, журналістів та протестувальників, а в університетах займались відрахуваннями активних студентів.
Нагадаємо, що раніше Великобританія вводила санкції проти Білорусі через підтримку режимом Лукашенка війни проти України.
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