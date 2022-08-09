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В США вводят новые санкции против топ-чиновников Беларуси

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Вторник 09 августа 2022 20:53
В США вводят новые санкции против топ-чиновников Беларуси Фото: в США вводят новые санкции против топ-чиновников Беларуси (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В США объявили о введении очередных санкциях против 100 чиновников в Беларуси, причастных к подрыву демократии внутри страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Блинкен заявил, что санкции были введены во вторую годовщину захвата власти в Беларуси режимом Лукашенко. В США считают, что события 2020 года нанесли ущерб демократическим институтам и препятствовали демократическим переходам в Беларуси.

"Сегодня мы объявляем следующие шаги с введением визовых ограничений против 100 официальных лиц режима и их филиалов", - заявил чиновник.

В перечне обозначаются должностные лица из администрации президента, силовых структур и ЦИК. Также санкции ввели против гостелерадиокомпании "Белтелерадио", военного руководства и администраций в университетах.

Блинкен считает, что упомянутые структуры были причастны к пыткам оппозиционеров, журналистов и протестующих, а в университетах занимались отчислениями активных студентов.

Напомним, что ранее Великобритания вводила санкции против Беларуси из-за поддержки режимом Лукашенко войны против Украины.

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