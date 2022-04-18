У США запровадили спеціальний статус для громадян України, - Єрмак

Спеціальний статус для громадян України, які фізично знаходились в США, офіційно запроваджено від сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу Президента України Андрій Єрмака.

"Зробили важливу роботу. Радий повідомити, що анонсований на початку березня спеціальний статус (Temporary Protected Status) для громадян України які фізично знаходились в США від сьогодні офіційно запроваджено", - написав Єрмак.

За його словами, відповідне рішення внесено у Федеральний реєстр та буде оприлюднено та зареєстровано завтра, 19 квітня.

Також Єрмак додав, що на прохання української сторони, дату на період якої громадяни України мали знаходитись на території США для кваліфікації на TPS, було перенесено з 1 березня на 11 квітня 2022 року.

Таким чином, громадяни України, які фізично перебували на території США станом на 11 квітня зможуть скористатися цією програмою.

"Статус тимчасового захисту надасть можливість українцям залишитися у США терміном до 18 місяців з можливістю подання документів на дозвіл на працевлаштування в країні", - додав глава ОП.