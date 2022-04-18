В США ввели специальный статус для граждан Украины - Ермак

Специальный статус для граждан Украины, которые физически находились в США, официально введен с сегодняшнего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса Президента Украины Андрей Ермака.

"Сделали важную работу. Рад сообщить, что анонсированный в начале марта специальный статус (Temporary Protected Status) для граждан Украины которые физически находились в США с сегодняшнего дня официально введен", - написал Ермак.

По его словам, соответствующее решение внесено в федеральный реестр и будет обнародовано и зарегистрировано завтра, 19 апреля.

Также Ермак добавил, что по просьбе украинской стороны, дата на период которой граждане Украины должны были находиться на территории США для квалификации на TPS, была перенесена с 1 марта на 11 апреля 2022 года.

Таким образом, граждане Украины, которые физически находились на территории США по состоянию на 11 апреля смогут воспользоваться этой программой.

"Статус временной защиты предоставит возможность украинцам остаться в США на срок до 18 месяцев с возможностью подачи документов на разрешение на трудоустройство в стране", - добавил глава ОП.