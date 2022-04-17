В США можуть призначити відповідального за безпекову допомогу Україні

В Сполучених Штатах Америки розмірковують над тим, як прискорити й покращити поставки до України. Можуть відповідального за безпекову допомогу нашій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

Група сенаторів від Демократичної партії Джин Шагін та Дік Дурбін та сенатори-республіканці Роб Портман та Роджер Вікер направили листа до президента США Джо Байдена з відповідною пропозицією.

"Навіть після початкової поразки, російська військова операція, що триває, становить нагальний заклик до переоцінки того, наскільки швидко і креативно Сполучені Штати можуть надавати Україні оборонні об'єкти для самозахисту", - написали сенатори.

Як вважають конгресмени, координатор міг би відповідати за оцінку оборонних потреб нашої країни, координацію зусиль різних відомств США й координацію з Європою.

Поки що уряд США жодним чином не прокоментував листа.