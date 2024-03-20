США ввели санкции против сети, которая финансировала производство ракет в Иране

Соединенные Штаты Америки сегодня, 20 марта, ввели новые санкции против сети, которая помогала финансировать производство ракет в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США .

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело ограничения против трех закупочных сетей, которые базируются в Иране, Турции, Омане и Германии.

Они поддерживали иранские баллистические ракетные, ядерные и оборонные программы.

Эти сети закупили углеродное волокно, эпоксидные смолы и другие товары для ракет, которыми пользуются Иранская организация джихада аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции, Министерство обороны и логистики вооруженных сил Ирана и другие организации, против которых уже введены санкции.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что с помощью сложных секретных сетей закупок Иран стремится поставлять мошенникам во всем мире системы вооружений, которые разжигают конфликты и подвергают риску бесчисленные жизни мирных жителей.

Кто попал под ограничение

США ввели санкции против:

гражданина Ирана и Германии Мазиара Карими;

немецких компаний Mazixon GmbH и Mazixon Verwaltungs;

компании из Омана MAA;

гражданина Турции Махмута Гока;

турецких компаний Uluslararasi, Gokler, Skies Petroleum, DM Gold и Klas Kimyasal.

Также под ограничения попали Ростам Шахмари Годже Бикло, Пишро Мобтакер Пейванд и Митра Инанлу, но в Минфине не уточнили их гражданство.

Санкции против Ирана