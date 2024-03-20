ua en ru
Ср, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США ввели санкции против сети, которая финансировала производство ракет в Иране

Среда 20 марта 2024 17:15
UA EN RU
США ввели санкции против сети, которая финансировала производство ракет в Иране Архивное фото: США ввели санкции против сети, которая финансировала производство ракет в Иране (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 20 марта, ввели новые санкции против сети, которая помогала финансировать производство ракет в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело ограничения против трех закупочных сетей, которые базируются в Иране, Турции, Омане и Германии.

Они поддерживали иранские баллистические ракетные, ядерные и оборонные программы.

Эти сети закупили углеродное волокно, эпоксидные смолы и другие товары для ракет, которыми пользуются Иранская организация джихада аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции, Министерство обороны и логистики вооруженных сил Ирана и другие организации, против которых уже введены санкции.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что с помощью сложных секретных сетей закупок Иран стремится поставлять мошенникам во всем мире системы вооружений, которые разжигают конфликты и подвергают риску бесчисленные жизни мирных жителей.

Кто попал под ограничение

США ввели санкции против:

  • гражданина Ирана и Германии Мазиара Карими;
  • немецких компаний Mazixon GmbH и Mazixon Verwaltungs;
  • компании из Омана MAA;
  • гражданина Турции Махмута Гока;
  • турецких компаний Uluslararasi, Gokler, Skies Petroleum, DM Gold и Klas Kimyasal.

Также под ограничения попали Ростам Шахмари Годже Бикло, Пишро Мобтакер Пейванд и Митра Инанлу, но в Минфине не уточнили их гражданство.

Санкции против Ирана

Ранее мы писали, что, по информации Reuters, страны G7 готовы ввести санкции против авиакомпании Ирана в случае поставки ракет в РФ.

Кстати, ЕС готовится ввести санкции против Ирана за поставку ракет России.

Также мы сообщали, что Литва призвала ввести санкции против Ирана за поставку ракет РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины Соединенные Штаты Америки Иран Оман Турция Санкции против Ирана
NEWS
Боррель: ЕС будет трудно выделить 50 млрд евро для Украины, если США прекратят поддержку
Боррель: ЕС будет трудно выделить 50 млрд евро для Украины, если США прекратят поддержку
DAILY
"Все не может держаться на нас". Как 47-я бригада уничтожает россиян под Авдеевкой
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Все не может держаться на нас". Как 47-я бригада уничтожает россиян под Авдеевкой