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США ввели санкции против сети по производству иранских "Шахедов"

Пятница 02 февраля 2024 18:44
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США ввели санкции против сети по производству иранских "Шахедов" Архивное фото: США ввели санкции против сети по производству иранских "Шахедов" (defence-ua com)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 2 февраля, ввели новые санкции против сети компаний, которые помогали Ирану в производстве дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на ключевую сеть закупок крупных поставщиков материалов и чувствительных технологий для иранских программ баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, в частности на дроны серии "Шахед".

Четыре организации, базирующиеся в Иране и Гонконге, обозначенные сегодня, действовали как тайные закупочные организации.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что продолжающееся распространение Ираном своих передовых обычных вооружений, включая дроны и ракеты, нацеленные на солдат США, остается серьезной угрозой стабильности региона.

"Мы без колебаний задействуем весь наш набор инструментов, чтобы разрушить незаконные сети закупок, которые поставляют компоненты для этих систем вооружения, а также привлечь к ответственности тех, кто пытается экспортировать это оружие террористическим прокси-группам", - добавил он.

Кто именно попал под санкции

В Минфине уточнили, что ограничения были введены против:

  • Компании FYIT из Гонконга;
  • Компании Duling Technology из Гонконга;
  • Компании Advantage Trading из Гонконга;
  • Компании NSMI из Ирана;
  • Компании COPC из Гонконга.

Иран помогает РФ с вооружением

Иран с первых месяцев полномасштабного вторжения поддержал российское вторжение в Украину. Кроме того, страна предоставила России военную помощь. В частности, Тегеран предоставил Москве дроны-камикадзе, которыми оккупанты с осени 2022 года атакуют Украину.

Недавно издание Sky News сообщило, что Иран разработал для РФ новый "взрывной" дрон Shahed-107, который Москва может использовать против Украины.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат тогда сообщал, что новое вооружение, которое получит Россия, может стать вызовом для Украины. Но пока нет информации о передаче Ираном новых дронов и ракет российской армии.

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