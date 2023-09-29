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США ввели санкции против еще одной российской компании

Фото: США ввели санкции против еще одной российской компании (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США ввели санкции против российской компании "Авиатрейд". Ограничения были введены в рамках санкционного списка по Судану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства финансов США.

Санкции также были введены против бывшего министра иностранных дел Судана Али Карти и компании GSK Advance. Карти способствовал подрыву демократии в Судане.

Как отмечают в США, две компании, в том числе и "Авиатрейд" из российского Ижевска, подрывали мир, безопасность и стабильность в Судане. Минфин США установил, что обе фирмы получают доход от конфликта в Судане и способствуют ему.

Конфликт в Судане

Напомним, в апреле 2023 года в столице Судана и ряде других городов вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования. Через несколько дней вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжаться.

Позже стало известно о сотнях жертв среди гражданского населения, а также сотнях погибших военных и силовиков.

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СуданСоединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерация