США ввели санкції проти ще однієї російської компанії

Санкції також були введені проти колишнього міністра закордонних справ Судану Алі Карті та компанії GSK Advance. Карті сприяв підриву демократії у Судані.

Як зазначають у США, дві компанії, зокрема і "Авіатрейд" з російського Іжевська, підривали мир, безпеку та стабільність у Судані. Мінфін США встановив, що обидві фірми отримують дохід від конфлікту у Судані та сприяють йому.

Конфлікт у Судані

Нагадаємо, у квітні 2023 року у столиці Судану та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. Через кілька днів збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.

Пізніше стало відомо про сотні жертв серед цивільного населення, а також сотні загиблих військових і силовиків.