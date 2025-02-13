США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана. Он выдал ордер на арест Путина

"МУС, не имея на то законных оснований, утвердил юрисдикцию и начал предварительное расследование в отношении персонала США и некоторых их союзников, в том числе Израиля, и далее злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта", - говорится в указе.

В докумете говорится, что МУС не обладает юрисдикцией в отношении Соединенных Штатов или Израиля, поскольку ни одна из стран не является участником Римского статута или членом МУС.

"Ни одна из стран никогда не признавала юрисдикцию МУС, и обе страны являются процветающими демократиями с вооруженными силами, которые строго придерживаются законов войны. Недавние действия МУС против Израиля и США создают опасный прецедент, непосредственно подвергая опасности нынешних и бывших военнослужащих США, включая действующих военнослужащих вооруженных сил", - уточняется в указе президета США.