США ввели санкції проти прокурора МКС Каріма Хана. Він видав ордер на арешт Путіна

"МКС, не маючи на те законних підстав, затвердив юрисдикцію і розпочав попереднє розслідування щодо персоналу США і деяких їхніх союзників, зокрема Ізраїлю, і далі зловживав своїми повноваженнями, видавши необґрунтовані ордери на арешт ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта", - йдеться в указі.

У документі йдеться про те, що МКС не має юрисдикції щодо Сполучених Штатів або Ізраїлю, оскільки жодна з країн не є учасником Римського статуту або членом МКС.

"Жодна з країн ніколи не визнавала юрисдикцію МКС, і обидві країни є процвітаючими демократіями зі збройними силами, які суворо дотримуються законів війни. Нещодавні дії МКС проти Ізраїлю та США створюють небезпечний прецедент, безпосередньо наражаючи на небезпеку нинішніх і колишніх військовослужбовців США, включно з діючими військовослужбовцями збройних сил", - уточнюється в указі президета США.