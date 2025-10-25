США ввели санкции против президента Колумбии из-за "наркоторговли"

В частности, Минфин США объявил санкции против президента Колумбии, его жены и сына, а также главы колумбийского МВД Армандо Бенедетти.

"С тех пор, как у власти пришел президент Густаво Петро, производство кокаина в Колумбии достигло самых дорогих показателей за последние десятилетия, заполонив Соединенные Штаты и отравив американцев", - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Отметим, что администрация Трампа обвиняет президента Колумбии в том, что тот отказывается остановить поток в США.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп назвал Петро "лидером незаконного оборота наркотиков". Это произошло после того, как Петро обвинил Вашингтон в совершении "убийства" и заявил, что США обстреляли лодку у берегов Венесуэлы, которая принадлежала "скоромной семье", а не повстанческой группировке.

"Эффективная борьба с незаконным оборотом наркотиков на протяжении десятилетий привела меня к принятию этой меры правительством того самого общества, которому мы так помогли положить конец употреблению кокаина. Полный парадокс - но ни шагу назад и ни на колени", - отреагировал в Х президент Колумбии.

Reuters отмечает, что введение санкций добавляет Петро в короткий список, который включает лидеров России, Венесуэлы и Северной Кореи.

Что же касается министра внутренних дел Колумбии, в одном из интервью он заявил, что его наказали лишь за то, что он заявил, что Петро не является наркоторговцем, и что санкции доказали, что борьба США с наркотиками "была фикцией".