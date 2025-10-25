UA

США ввели санкції проти президента Колумбії через "наркоторгівлю"

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У п'ятницю, 24 жовтня, США запровадили санкції проти президента Колумбії Густаво Петро і його найближчого оточення. Причиною стала наркоторгівля, якщо вірити словам адміністрації Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, Мінфін США оголосив санкції проти президента Колумбії, його дружини і сина, а також глави колумбійського МВС Армандо Бенедетті.

"Відтоді, як до влади прийшов президент Густаво Петро, виробництво кокаїну в Колумбії сягнуло найдорожчих показників за останні десятиліття, заполонивши Сполучені Штати й отруївши американців", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Зазначимо, що адміністрація Трампа звинувачує президента Колумбії в тому, що той відмовляється зупинити потік у США.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп назвав Петро "лідером незаконного обігу наркотиків". Це сталося після того, як Петро звинуватив Вашингтон у скоєнні "вбивства" і заявив, що США обстріляли човен біля берегів Венесуели, який належав "скоромній сім'ї", а не повстанському угрупованню.

"Ефективна боротьба з незаконним обігом наркотиків протягом десятиліть привела мене до прийняття цього заходу урядом того самого суспільства, якому ми так допомогли покласти кінець вживанню кокаїну. Повний парадокс - але ні кроку назад і ні на коліна", - відреагував у Х президент Колумбії.

Reuters зазначає, що запровадження санкцій додає Петро до короткого списку, до якого входять лідери Росії, Венесуели та Північної Кореї.

Що ж стосується міністра внутрішніх справ Колумбії, в одному з інтерв'ю він заявив, що його покарали лише за те, що він заявив, що Петро не є наркоторговцем, і що санкції довели, що боротьба США з наркотиками "була фікцією".

Нагадаємо, місяцем раніше, наприкінці вересня, США скасували візу президента Колумбії після його участі в протестах у Нью-Йорку. Зокрема, він закликав американських військових ігнорувати накази Трампа.

