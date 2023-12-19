США ввели санкции против компаний и иностранцев из-за производства иранских дронов

Министерства юстиции, внутренней безопасности и казначейства Соединенных Штатов Америки (США) подготовили санкции в отношении юр- и физлиц из ряда стран, которые причастны к производству Ираном беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США .

Управление по контролю за иностранными активами ведомства сегодня, 19 декабря, применяет санкции в отношении 10 юридических и 4 физических лиц, базирующихся в Иране, Малайзии, Гонконге и Индонезии. По данным американской стороны, они поддерживают производство иранских БПЛА.

"Эта сеть, возглавляемая базирующимся в Иране Хоссейном Хатефи Ардакани, способствовала закупкам компонентов американского и иностранного происхождения на сотни тысяч долларов для "Организации джихада" аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (IRGC ASF SSJO) и ее БПЛА программы", - говорится в релизе.

Как отметил заместитель главы Минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон, незаконное производство Ираном и распространение его смертоносных дронов "своим террористическим доверенным лицам на Ближнем Востоке и в России продолжает обострять напряженность и затягивать конфликты, подрывая стабильность".

По словам чиновника, Штаты в тесной координации с союзниками и партнерами будут продолжать использовать весь спектр инструментов и полномочий, чтобы "разрушить эти незаконные сети закупок, а также привлечь к ответственности физических и юридических лиц, которые стремятся их поддержать".

Сотрудничество Ирана с РФ и поставки дронов

С начала полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. С тех пор Россия регулярно использует эти барражирующие боеприпасы для атак на военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому на Иран накладывают многочисленные санкции.

Летом координатор Совета по национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что Иран активно приобщился к строительству в России завода по производству "Шахедов".

Добавим, ранее The Washington Post сообщило, что Россия пытается создать 6000 дронов к 2025 году с помощью Ирана. В ноябре Reuters писало, что согласно спутниковым снимкам, РФ продолжает строить завод по производству "Шахедов", при этом международные санкции до сих пор не были введены.

В ноябре в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что Иран все еще может поставлять России незначительные партии "Шахедов". Однако активного перемещения дронов в страну-агрессор украинская разведка на тот момент не фиксировала.