Великобритания ввела санкции против Ирана за производство беспилотников

Санкции против Ирана вступают в силу сегодня. В них попали лица, угрожающие людям на территории Великобритании и Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Великобритании .

Санкции против Ирана запрещают экспорт компонентов для беспилотников. Кроме того, страны мира могут внедрять транспортные санкции на суда, которые нарушают санкции или принадлежат санкционным лицам.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Иран продолжает угрожать людям на территории Великобритании и дестабилизировать Ближний Восток, поддерживая вооруженные группировки, такие как ХАМАС и палестинский исламский джихад.

"Новый режим санкций Великобритании в отношении Ирана дает нам широкие новые полномочия для борьбы с этим ужасающим поведением. Сегодняшние назначения посылают четкий сигнал режиму, что мы привлекаем вас к ответственности за ваши действия", - заявил Кэмерон.

Великобритания ввела санкции против иранских физических и юридических лиц, которые поддерживают вооруженную группировку, угрожающую Израилю.

На сегодняшний день Великобритания ввела более 350 санкций в отношении иранских физических и юридических лиц в ответ на нарушения режимом прав человека и пагубное влияние на международном уровне.

Лица и организации. попавшие под санкции

Санкции Великобритании включают запреты на поездки в страну и замораживание активов следующих лиц:

Эсмаил Каани: глава сил Кудс Корпуса стражей исламской революции (КСИР-QF);

Мохаммед Саид Изади: глава палестинского отделения КСИР-QF; и глава подразделения иностранных операций Абу Джихада;

Али Маршад Ширази: член палестинского отделения КСИР;

Маджид Зари: член палестинского отделения КСИР;

Мостафа Маджид Хани: член палестинского отделения КСИР;

Халед Каддуми: представитель ХАМАСА в Иране;

Насер Абу Шариф: представитель палестинского исламского джихада в Иране;

Также под санкции попало Палестинское отделение Сил Кудс Корпуса стражей исламской революции (КСИР-QF). Оно подлежит замораживанию активов:

На сегодняшний день Великобритания ввела более 350 санкций в отношении иранских физических и юридических лиц в ответ на нарушения режимом прав человека и пагубное влияние на международном уровне.

Санкции Великобритании против агрессоров

Ранее мы писали, что Великобритания усилит санкции против России. Новый закон относится к продуктам, которые финансируют военную машину российского диктатора Путина.

Также мы сообщали, что Великобритания совместно с США ужесточили санкции против боевиков ХАМАС.