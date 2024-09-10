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Госсекретарь США и министр иностранных дел Великобритании посетят Украину

Вторник 10 сентября 2024 15:49
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Госсекретарь США и министр иностранных дел Великобритании посетят Украину Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявили о совместном визите в Украину, демонстрируя солидарность с Киевом на фоне вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inkl.

"Мы с Тони отправимся в Киев на этой неделе, что станет первым совместным визитом представителей наших стран за более чем десять лет. Мы - самые близкие союзники, и этот визит подтвердит нашу приверженность поддержке Украины", - заявил Лэмми.

Блинкен в свою очередь подчеркнул важность визита в Украину в критический момент.

"Я думаю, что это критический момент для Украины в разгар интенсивного осеннего сезона боевых действий, когда Россия продолжает наращивать свою агрессию", - отметил он.

Госсекретарь США добавил, что Россия усиливает свои атаки на города, на людей, в частности, на энергетическую инфраструктуру, на электричество, "и все это в преддверии самых холодных месяцев".

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит меры поддержки Украины в войне против России, а также реакцию на конфликт на Ближнем Востоке с премьер-министром Киром Стармером и другими высокопоставленными представителями Великобритании в Лондоне.

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