В Умани готовятся к приезду паломников на Рош ха-Шана: ужесточают меры безопасности

Местные власти и в этом году призывают хасидов воздержаться от паломничества в Умань на празднование Рош ха-Шана, однако ужесточают меры безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"Как и предыдущие годы войны, прежде рекомендуем верующим учесть безопасность ситуации в нашей стране и воздержаться от посещения Умани. Регулярные российские атаки и поражения гражданских объектов, провокации - не просто страховки, а украинская обыденность, к сожалению...", - написал Табурец.

В то же время он отметил, что местные власти будут принимать все меры безопасности для верующих, которые все же решатся посетить культовое для себя место.

"Меры комплексные. Конечно, моменты безопасности будут максимально усилены. О них будем информировать в дальнейшем. Акцент также на укрытиях. Дорабатываем этот момент с профильными службами - это подчеркнул сегодняшняя спецкомиссия. Оттачиваем и другие направления: от предоставления медпомощи до санитарного и эпидемиологического благополучия" , - рассказал глава ОВА.

Также, по его словам, во время паломничества будет развернут на месте оперативный штаб для координации работы.