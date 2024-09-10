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Великобритания ввела санкции против Воздушно-космических сил РФ

Великобритания, Вторник 10 сентября 2024 18:38
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Великобритания ввела санкции против Воздушно-космических сил РФ Фото: Британия ввела санкции против Воздушно-космических сил РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Великобритания во вторник, 10 августа, ввела новые санкции против России. В список вошли Воздушно-космические силы страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

Кроме Воздушно-космических сил, санкции также ввели против 924-го Государственного центра беспилотной авиации России и Командования военно-транспортной авиации РФ.

924-й Государственный центр беспилотной авиации России отвечает за поставку беспилотников в российскую армию, в том числе и тех, которые используются для ударов по Украине.

Также Британия ввела ограничения против пяти российских кораблей - среди них "Мусса Джалиль" и "Бегей".

В марте 2023 года западные СМИ сообщали, что Иран тайно поставил России 100 млн патронов и около 300 тысяч артиллерийских снарядов. Их перевозили именно эти корабли.

Кроме того, в санкционный список попали семь юридических и физических лиц из Ирана. Среди них компания Baharestan Kish Company, которая занимается производством беспилотников.

Санкции Британии против России

С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины, западные партнеры усилили санкционное давление на Россию.

В частности, в июне Великобритания впервые ввела санкции против судов "теневого флота" российского диктатора Владимира Путина, по ее мнению, используемого для обхода западных санкций на торговлю российской нефтью.

В июле Британия добавила 11 новых санкций в отношении морских судов России в рамках санкционного режима.

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