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США ввели санкции против главы "Росатома"

Фото: глава "Росатома" Алексей Лихачев (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Государственный департамент США ввел санкции против генерального директора российской государственной энергетической компании "Росатом" Алексея Лихачева. Под ограничения попали также члены правления компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

В Госдепе отметили, что это уже одиннадцатый пакет санкций в отношении России, связанных именно с "Росатомом".

Высокопоставленные чиновники "Росатома" ранее публично заявили, что предприятия компании разрабатывают системы вооружения, в том числе для использования в войне России против Украины.

Дочерние предприятия "Росатома" обеспечили российскую оборонную промышленность вооружением, компонентами и передовыми технологиями военного назначения для дальнейшей войны России против Украины.

США обвиняют должностных лиц "Росатома" в работе в сфере ядерного оружия и оборонном секторе России, экспорте строительстве атомных электростанций, а также злонамеренной деятельности, включая оккупацию Запорожской атомной электростанции в Украине.

Отмечается, что под санкциями США уже почти 70 дочерних и связанных с "Росатомом" компаний, зарегистрированных в Соединенных Штатах.

 

Санкции против России

Напомним, сегодня 10 января, США ввели санкции против более 30 российских нефтесервисных компаний. В то же время ограничения коснулись и сербской компании, которая связана с "Газпром нефть".

Великобритания также ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Ограничения ударят по доходам России от продажи нефти.

Как сообщило Reuters, новые санкции США против российских нефтяных компаний являются самыми масштабными ограничениями против энергетического сектора страны-агрессора. Россия может терять миллиарды долларов в месяц.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиРосатом