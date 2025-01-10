США ввели санкции против главы "Росатома"

В Госдепе отметили, что это уже одиннадцатый пакет санкций в отношении России, связанных именно с "Росатомом".

Высокопоставленные чиновники "Росатома" ранее публично заявили, что предприятия компании разрабатывают системы вооружения, в том числе для использования в войне России против Украины.

Дочерние предприятия "Росатома" обеспечили российскую оборонную промышленность вооружением, компонентами и передовыми технологиями военного назначения для дальнейшей войны России против Украины.

США обвиняют должностных лиц "Росатома" в работе в сфере ядерного оружия и оборонном секторе России, экспорте строительстве атомных электростанций, а также злонамеренной деятельности, включая оккупацию Запорожской атомной электростанции в Украине.

Отмечается, что под санкциями США уже почти 70 дочерних и связанных с "Росатомом" компаний, зарегистрированных в Соединенных Штатах.