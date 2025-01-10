США ввели санкції проти голови "Росатома"

У Держдепі зазначили, що це вже одинадцятий пакет санкцій щодо Росії, пов’язаних саме з "Росатомом".

Високопосадовці "Росатома" раніше публічно заявили, що підприємства компанії розробляють системи озброєння, в тому числі для використання у війні Росії проти України.

Дочірні підприємства "Росатома" забезпечили російську оборонну промисловість озброєнням, компонентами та передовими технологіями військового призначення для подальшої війни Росії проти України.

США звинувачують посадовців "Росатома" у роботі у сфері ядерної зброї та оборонному секторі Росії, експорті будівництві атомних електростанцій, а також зловмисній діяльності, включаючи окупацію Запорізької атомної електростанції в Україні.

Зазначається, що під санкціями США вже майже 70 дочірніх та пов’язаних із "Росатомом" компаній, зареєстрованих у Сполучених Штатах.