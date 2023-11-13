Евросоюз призвал режим Лукашенко освободить всех политзаключенных

Евросоюз снова обратился к режиму Лукашенко с требованием освободить всех политзаключенных в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля в Международный день солидарности с Беларусью.

"Евросоюз повторяет свое требование по немедленному и безусловному освобождению всех политзаключенных в Беларуси", - говорится в опубликованном обращении.

Боррель отметил, что после сфальсифицированных президентских выборов в 2020 году ситуация с правами человека в Беларуси с каждым годом резко ухудшается.

"Режим (Лукашенко – ред.) осуществил более 40 тысяч политически мотивированных арестов, возбудил по меньшей мере 12 тысяч политически мотивированных уголовных дел и содержит почти 1 500 политических заключенных", - отметил представитель ЕС.

В своем заявлении Боррель также отметил, что Евросоюз вместе со своими международными партнерами прилагают усилия по привлечению к ответственности виновных в нарушениях в ООН и через специальную Международную платформу подотчетности для Беларуси.

Протесты в Беларуси

В августе 2020 года в Беларуси вспыхнули массовые акции неповиновения. Люди вышли на улицы по всей стране после объявления предварительных результатов выборов, согласно которым Александр Лукашенко якобы получил 80% голосов и снова остался на посту президента Беларуси.

Еще перед голосованием белорусский режим, боясь поражения на выборах, начал преследовать всех возможных оппонентов. Когда Центризбирком Беларуси объявил предварительные результаты выборов, тысячи белорусов вышли на улицы, чтобы показать свое несогласие с явной фальсификацией.

Почти сразу белорусские силовики применили против несогласных с результатами президентских выборов протестующих неоправданное насилие. ОМОН расстреливал людей резиновыми пулями, забрасывал толпу дымовыми и светошумовыми гранатами, бил дубинками, после чего задерживал. Митингующих из Минска отправляли в СИЗО, где их избивали и пытали.

За притеснения оппозиции, разгон протестов, а также преследование журналистов на режим Лукашенко уже было наложено несколько пакетов санкций со стороны ЕС и других стран мира. Кроме того, в ЕС уже готовят новые санкции за другие преступления режима.