В Литве хотят снова унифицировать санкции против РФ и Беларуси. Что это значит

Литва планирует вернуться к переговорам о том, чтобы унифицировать санкций против россиян и белорусов.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Считаю, что следует вернуться к этим дискуссиям и еще раз поговорить с парламентариями, потому что есть новые обстоятельства, которые необходимо оценить", - заявила Белотайте.

Она отметила, что в настоящее время Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы предупреждает об угрозах, исходящих от Беларуси, именно поэтому следует пересмотреть унификацию санкций.

"Данные дискуссии продолжаются, особенно после того, как ДГБ публично представил общественности свои аргументы, указывая реальные угрозы", - добавила она.

Санкции Литвы против РФ и Белоруссии

Напомним, в четверг, 20 апреля, парламент Литвы окончательно утвердил введение национальных санкций в отношении граждан России и Белоруссии в связи с войной в Украине. Законопроект об ограничительных мерах через военную агрессию против Украины усилил порядок предоставления постоянного или временного вида на жительство, выдачи виз и запретил перемещение граждан России через внешнюю границу Европейского союза



Однако президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на принятый Сеймом закон о национальных санкциях.

Напомним, ранее в парламенте Литвы предложили обязать госслужащих декларировать связи с Россией и Белоруссией.

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