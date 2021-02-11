США ввели санкції за військовий переворот в М'янмі

Міністерство фінансів США ввело персональні санкції через військовий переворот у М'янмі. До санкційного списку потрапили 10 фізичних та 3 юридичні особи.

Серед тих, хто потрапив під американські санкції, перший віце-президент М'янми М'їн Све та міністр оборони країни Сейн Він, які займали ці посади у поваленому уряді.

"Ми також готові ухвалити додаткові заходи, якщо військові М'янми не змінять курс. Якщо буде більше насильства проти мирних протестувальників, то військові М'янми виявлять, що сьогоднішні санкції - тільки перші", - заявили у Мінфіні.

Потрапляння в санкційний список американського Мінфіну означає замороження активів в США та заборону для американців та американських компаній на ведення бізнесу з фігурантами цього списку.