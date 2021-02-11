США ввели санкції за військовий переворот в М'янмі

Міністерство фінансів США ввело персональні санкції через військовий переворот у М'янмі. До санкційного списку потрапили 10 фізичних та 3 юридичні особи.
Серед тих, хто потрапив під американські санкції, перший віце-президент М'янми М'їн Све та міністр оборони країни Сейн Він, які займали ці посади у поваленому уряді.
"Ми також готові ухвалити додаткові заходи, якщо військові М'янми не змінять курс. Якщо буде більше насильства проти мирних протестувальників, то військові М'янми виявлять, що сьогоднішні санкції - тільки перші", - заявили у Мінфіні.
Потрапляння в санкційний список американського Мінфіну означає замороження активів в США та заборону для американців та американських компаній на ведення бізнесу з фігурантами цього списку.
Нагадаємо, 1 лютого військові у М'янмі захопили владу в країні та арештували президента. Військові влаштували переворот через поразку на виборах.
Як писало РБК-Україна, у вівторок під час протесту проти перевороту у М'янмі сталося кровопролиття. Силовики відкрили вогонь по учасниках протесту, які вимагали звільнення президента.
Після цього президент США Джо Байден оголосив про підписання указу, який дозволяє ввести санкції проти причетних до перевороту в М'янмі.