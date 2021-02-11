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США ввели санкции за военный переворот в Мьянме

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство финансов США ввело персональные санкции из-за военного переворота в Мьянме. В санкционный список попали 10 физических и 3 юридических лица.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.

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Среди тех, кто попал под американские санкции, первый вице-президент Мьянмы Мьин Све и министр обороны страны Сейн Вин, которые занимали эти должности в свергнутом правительстве.

"Мы также готовы принять дополнительные меры, если военные Мьянмы не изменят курс. Если будет больше насилия против мирных протестующих, то военные Мьянмы обнаружат, что сегодняшние санкции - только первые", - заявили в Минфине.

Попадание в санкционный список американского Минфина означает заморозку активов в США и запрет для американцев и американских компаний на ведение бизнеса с фигурантами этого списка.

Напомним, 1 февраля военные в Мьянме захватили власть в стране и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах.

Как писало РБК-Украина, во вторник во время протеста против переворота в Мьянме произошло кровопролитие. Силовики открыли огонь по участникам протеста, которые требовали освобождения президента.

После этого президент США Джо Байден объявил о подписании указа, который позволяет ввести санкции против причастных к перевороту в Мьянме.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиМьянмагоспереворотСанкции
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