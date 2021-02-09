У М'янмі знову протестували проти перевороту. Поліція відкрила вогонь по мітингувальникам
У вівторок, 9 лютого, у М'янмі знову протестували проти військового перевороту в країні. Між протестувальниками та силовиками сталися сутички, які переросли у стрілянину.
Про це повідомило агентство Reuters.
Сьогодні вперше з початку протестів проти держперевороту у М'янмі сталися сутички з кровопролиттям. Поранення отримали обидві сторони зіткнень. Одна жінка отримала тяжке поранення в голову. Лікарі вважають, що вона навряд виживе.
Медична допомога знадобилася ще трьом людям, які, попередньо, отримали поранення від гумових куль. Силовики стріляли з вогнепальної зброї переважно вгору. Також мітингувальників розганяли водометами.
Водночас державне телебачення М'янми заявило про поранених серед представників поліції. Це також стало першим визнанням наявності протестів в країні після перевороту.
Нагадаємо, 1 лютого у М'янмі військові затримали президента та захопили владу в країні. На такий крок вони пішли через поразку на виборах.
Як писало РБК-Україна, після держперевороту у М'янмі заблокували роботу соціальних мереж.
Додамо, у неділю в М'янмі протестували проти державного перевороту. Протестувальники вимагали звільнити президента.