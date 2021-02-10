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США вводять санкції проти очільників перевороту в М'янмі

Новость на русском → Вашингтон, Середа 10 лютого 2021 21:51
США вводять санкції проти очільників перевороту в М'янмі Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден заявив про підписання указу, який дозволяє негайно ввести персональні санкції проти М'янми. До санкційного списку потраплять причетні до військового перевороту в країні.

Про це йшлося на брифінгу Байдена.

За словами Байдена, санкції введуть проти військових лідерів М'янми, які керували переворотом, та їх оточення.

"Сьогодні я підписав новий указ, що дозволяє нам негайно ввести санкції проти військових лідерів, які керували переворотом, проти їх бізнес-інтересів і близьких родичів", - сказав президент США.

Байден пообіцяв, що цього тижня США визначать перші цілі майбутніх санкцій, а також згадав посилення експортного контролю щодо М'янми та замороження американських активів в країні.

Нагадаємо, 1 лютого у М'янмі військові арештували президента та захопили владу в країні. Військові влаштували переворот через поразку на виборах.

Як писало РБК-Україна, вчора у М'янмі на акції протесту проти перевороту сталося кровопролиття. Під час розгону мітингувальників силовики застосували вогнепальну зброю.

Додамо, після перевороту у М'янмі заблокували роботу соціальних мереж.

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