США вводять санкції проти очільників перевороту в М'янмі

Президент США Джо Байден заявив про підписання указу, який дозволяє негайно ввести персональні санкції проти М'янми. До санкційного списку потраплять причетні до військового перевороту в країні.

Про це йшлося на брифінгу Байдена .

За словами Байдена, санкції введуть проти військових лідерів М'янми, які керували переворотом, та їх оточення.

"Сьогодні я підписав новий указ, що дозволяє нам негайно ввести санкції проти військових лідерів, які керували переворотом, проти їх бізнес-інтересів і близьких родичів", - сказав президент США.

Байден пообіцяв, що цього тижня США визначать перші цілі майбутніх санкцій, а також згадав посилення експортного контролю щодо М'янми та замороження американських активів в країні.