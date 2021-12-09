США ввели санкції проти Портнова

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти українського юриста та політика Андрія Портнова. Він до 2014 року був заступником голови Адміністрації президента за часів Віктора Януковича і займався питаннями судоустрою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США .

Зокрема, Портнов потрапив до оновленого санкційного списку за так званим законом Магнітського. Крім того, обмеження Мінфіну США поширюються на його благодійний фонд.

"Закон Магнітського" дає повноваження президенту США вносити до списку санкцій іноземних громадян, винних у корупції, застосуванні тортур, а також інших порушеннях, спрямованих проти правозахисників і тих, хто викриває незаконну діяльність.

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"Андрій Портнов завдяки хабарництву налагодив великі зв'язки із судовим та правоохоронним апаратом України. Широко відомий як судовий посередник, заслужено звинувачувався у використанні свого впливу для купівлі та прийняття рішень в українських судах", - йдеться у повідомленні Мінфіну США.

За даними міністерства, станом на 2019 Портнов зробив кроки з контролю над українською судовою системою, впливу на законодавство, прагнув призначити лояльних чиновників на вищі судові посади.

"У середині 2019 року Портнов вступив у змову з високопосадовцем українського уряду, щоб сформувати вищі юридичні інститути країни у своїх інтересах і вплинути на Конституційний суд України. Крім того, Портнов був замішаний у спробі вплинути на генерального прокурора України", - зазначив американський Мінфін.