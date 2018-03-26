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Інтерв'ю

СБУ завела справу на екс-заступника глави АПУ Портнова за державну зраду

НовиниПолітика    26.03.2018 - 12:37
Фото: Андрій Портнов (portnov.com.ua)
Фото: Андрій Портнов (portnov.com.ua)

СБУ перевіряє причетність Портнова до анексії Криму

Служба безпеки України почала кримінальне провадження щодо колишнього першого заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова за державну зраду. Про це у Facebook повідомив нардеп від "Народного фронту" Андрій Левус.

Повідомляється, що СБУ почала провадження у відповідь на заяву до правоохоронних органів про ймовірну причетність Портнова до анексії Криму. Зокрема, слідчий відділ Головного управління СБУ в АР Крим вже веде досудове розслідування у справі про державну зраду.

"Важливо притягти його до кримінальної відповідальності не тільки тому, що він у минулому сприяв окупації української території і працював на руку ворогу. Він і зараз несе загрозу українській незалежності: не так давно з'явився в ефірі телеканалу ZIK, розхитуючи внутрішню ситуацію своїми заявами", - зазначив Левус.

 
 

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ порушила справу за фактом державної зради трьох депутатів анексованого Криму.

Зазначимо, про причетність Портнова до анексії Криму свідчить запис переговорів від 2014 року між радником президента Росії Сергій Глазьєвим і головою Верховної ради Криму Олександром Константиновим. На записі Глазьєв говорить про необхідність прийняття парламентом Криму постанови, яку підготував Портнов. Сам радник президента РФ пояснює, що треба прийняти цей документ, "щоб було зрозуміло, що не вся Україна хоче підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом".

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Теги публікації: Андрій Портнов, Служба безпеки України, госизмена  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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