Трамп заявив про відновлення санкцій проти Ірану

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Глава Білого дому доручив Помпео повідомити ООН про відновлення санкцій

США мають намір відновити дію санкцій проти Ірану. З 20 по 21 серпня держсекретар Майк Помпео відвідає штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку, і повідомить Радбез про повернення санкцій.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час прес-конференції, передає CNN.

Обмеження набудуть чинності через 30 днів після повідомлення РБ ООН.

"Сьогодні я даю вказівку держсекретареві Майку Помпео повідомити в РБ ООН про те, що Сполучені Штати мають намір відновити практично всі санкції ООН проти Ірану, дія яких раніше була припинена", - заявив він.

Пізніше в Держдепі уточнили, що санкції будуть містити заборону для Тегерана на збагачення урану, а також продовження ембарго на постачання зброї в Іран строком на 13 років.

Нагадаємо, на початку цього року Міністерство фінансів США розширило санкції проти Ірану. У новий список увійшли кілька юридичних осіб і бізнесмен Алі Баяндорян, пов'язаний з компанією Triliance Petrochemical. Компанія також включена до списку санкцій. Вказується, що вона пов'язана з Національною нафтовою компанією Ірану, так само як і зареєстрована в ОАЕ Beneathco.