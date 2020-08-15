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Радбез ООН відхилив резолюцію США щодо продовження збройового ембарго для Ірану

Нью-Йорк, Субота 15 серпня 2020 04:33
Радбез ООН відхилив резолюцію США щодо продовження збройового ембарго для Ірану
Фото: Радбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)
Автор: Артур Родивилов

Термін дії ембарго закінчується 18 жовтня

Рада безпеки ООН відхилив проект резолюції США про продовження збройового ембарго проти Ірану. Термін його дії закінчується 18 жовтня.

Про це повідомляє Reuters.

За його продовження проголосували США і Домініканська Республіка. Росія і Китай виступили проти. Ще 11 країн, у тому числі Франція, Великобританія і Німеччина, утрималися.

Таким чином, проект резолюції був відхилений. Для його прийняття потрібно дев'ять голосів "за" і відсутність накладення вето з боку п'яти постійних членів - Великобританії, Китаю, РФ, США і Франції.

За словами держсекретаря США Майка Помпео, СБ відхилив "розумну резолюцію" і "відкрив шлях до того, щоб найбільша у світі країна-спонсор тероризму продавала і купувала озброєння".

"Ми будемо працювати й надалі, щоб теократичний режим не мав свободи продажу і купівлі озброєнь, які загрожують серцю Європи, Близькому Сходу і світу в цілому", - зазначив він.

Нагадаємо, на початку цього року Міністерство фінансів США розширило санкції проти Ірану. У новий список увійшли кілька юридичних осіб і бізнесмен Алі Баяндорян, пов'язаний з компанією Triliance Petrochemical. Компанія також включена в список санкцій. Вказується, що вона пов'язана з Національною нафтовою компанією Ірану, так само як і зареєстрована в ОАЕ Beneathco.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху сказав, що він стурбований тим, що світові лідери не створили "єдиної позиції проти самого антисемітського режиму на планеті" щодо Ірану.

США неодноразово виступали проти закінчення збройового ембарго, яке було введено РБ ООН. У Вашингтоні заявляли, що не допустять цього.

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