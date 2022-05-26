США ініціюють нові санкції проти Північної Кореї

Сполучені Штати ініціюють голосування в Раді Безпеки ООН щодо нової резолюції щодо Північної Кореї за її відновлення запусків балістичних ракет. Про це заявив представник США в Радбезі, Китай і Росія висловили свою незгоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Новий документ покликаний ще більше обмежити можливості Північної Кореї з розвитку своєї програми зі створення зброї масового знищення і балістичних ракет, а також полегшити доставку в КНДР гуманітарної допомоги.

Проект резолюції включає заборону на запуски балістичних ракет, крилатих ракет і "будь-яких інших систем, які здатні доставляти ядерну зброю".

Північна Корея перебуває під санкціями ООН з 2006 року, які Рада безпеки неухильно і одноголосно посилювала протягом багатьох років, намагаючись припинити фінансування програм створення ядерної зброї й балістичних ракет Пхеньяна.