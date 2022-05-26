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США ініціюють нові санкції проти Північної Кореї

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Нью-Йорк, Четвер 26 травня 2022 01:56
США ініціюють нові санкції проти Північної Кореї Запуск ракети в Північній Кореї (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати ініціюють голосування в Раді Безпеки ООН щодо нової резолюції щодо Північної Кореї за її відновлення запусків балістичних ракет. Про це заявив представник США в Радбезі, Китай і Росія висловили свою незгоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Новий документ покликаний ще більше обмежити можливості Північної Кореї з розвитку своєї програми зі створення зброї масового знищення і балістичних ракет, а також полегшити доставку в КНДР гуманітарної допомоги.

Проект резолюції включає заборону на запуски балістичних ракет, крилатих ракет і "будь-яких інших систем, які здатні доставляти ядерну зброю".

Північна Корея перебуває під санкціями ООН з 2006 року, які Рада безпеки неухильно і одноголосно посилювала протягом багатьох років, намагаючись припинити фінансування програм створення ядерної зброї й балістичних ракет Пхеньяна.

Нагадаємо, що КНДР здійснила запуск трьох балістичних ракет у бік Японського моря. Запуски Пхеньян провів під час візиту президента США Джо Байдена до Азії. Запуск відбувся через кілька годин після того, як президент США Джо Байден покинув Японію після своєї першої поїздки в Азію на посаді президента. В Токіо він взяв участь у саміті лідерів Quad.

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