США ввели санкції проти двох російських компаній

Міністерство торгівлі США ввів заборону для американських компаній на експорт товарів і послуг двом російським компаніям - "Техномар" і "Авилон". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерального реєстру США.

Компанії звинувачують діях "в порушення інтересів національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів". Вони "в обхід ліцензійних вимог" закуповували американські товари для компанії Technopole, в свою чергу опинилася під санкціями США в 2016 році.

Тепер для ведення бізнесу з цими організаціями американські фірми повинні будуть отримувати особливий дозвіл мінторгу США.

У загальній складності в санкційний список потрапили 24 юридичних особи з Китаю, Ірану, Пакистану, ОАЕ і РФ.

Нагадаємо, Рада Європейського союзу продовжила санкції проти Російської Федерації за агресію в Україні.

Раніше США ввели санкції проти швейцарського дочірнього підприємства російської нафтової компанії "Роснефть" - компанії TNK Trading International. Сполучені Штати встановили термін до 20 травня на згортання бізнесу з TNK Trading.

Також РБК-Україна писало, що 2 березня США вивели з-під санкцій російські компанії "Незалежна нафтогазова компанія" і "Приморскнефтепродукт". Вашингтон ввів санкції проти цих компаній у зв'язку з розвитком ядерної програми Пхеньяну в червні 2017 року.