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США послабили санкції проти Росії

Новини » Політика     02.03.2020 - 19:31
США послабили санкції проти Росії
Фото: Міністерство фінансів США (flickr.com)

З-під санкцій вивели компанії "Незалежна нафтогазова компанія" і "Приморскнафтопродукт"

Сполучені Штати виключили з санкційних списків дві російські компанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Як повідомляється, з-під санкцій вивели компанії "Незалежна нафтогазова компанія" і "Приморскнафтопродукт".

Зазначимо, що Вашингтон ввів санкції проти цих компаній у зв'язку з розвитком ядерної програми Пхеньяну в червні 2017 року.

Тоді ситуація в районі Корейського півострова загострилася після низки ракетних випробувань КНДР. Рада національної безпеки США склав список заходів щодо виключення Північної Кореї з глобальної фінансової системи.

Також передбачалося введення "вторинних санкцій" проти банків і фірм, що ведуть комерційну діяльність з Пхеньяном.

Нагадаємо, у минулому році Європарламент прийняв резолюцію, у якій містяться рекомендації для Ради ЄС і верховного представника ЄС із закордонних справ Федерики Могерини за протидії пропаганді, зокрема з боку Росії.

Крім того, ЄС може піддати санкцій структури, пов'язані з Російською Федерацією і Китаєм, за злочини у кіберпросторі. Цей крок стане першим застосуванням так званого режиму киберсанкций ЄС - набору інструментів, що включає заборони на поїздки і заморожування активів, призначені для запобігання кібератак.

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