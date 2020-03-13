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Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за агресію в Україні

Новини » Політика     13.03.2020 - 13:29
Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за агресію в Україні
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Санкції продовжено проти причетних до підриву цілісності і суверенітету України

Рада Європейського союзу продовжила санкції проти Російської Федерації за агресію в Україні. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, офіційно на півроку продовжено санкції проти 175 сепаратистів і росіян, а також 44 організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Санкції включають заборону на в'їзд до країн ЄС і заморожування активів.

Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за агресію в Україні

Нагадаємо, минулого тижня Європейський союз офіційно зняв санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького. Вони перебували під європейськими санкціями з 2014 року за розкрадання державних коштів або зловживання службовим становищем.

До цього президент Чехії Мілош Земан виступив за скасування санкцій проти Російської Федерації.

"Я завжди був противником не тільки антиросійських санкцій, а й санкцій (взагалі), тому що вважаю їх неефективними", - зазначив він.

Земан також провів паралелі з ситуацією на Кубі, де, незважаючи на санкції, нічого не змінюється протягом останніх 50 років.

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