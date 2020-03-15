США ввели санкции против двух российских компаний

Министерство торговли США ввело запрет для американских компаний на экспорт товаров и услуг двум российским компаниям - "Техномар" и "Авилон". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерального реестра США.

Компании рассматриваются как "действующие в нарушение интересов национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов". Они "в обход лицензионных требований" закупали американские товары для компании Technopole, в свою очередь оказавшейся под санкциями США в 2016 году.

Теперь для ведения бизнеса с этими организациями американские фирмы должны будут получать особое разрешение минторга США.

В общей сложности в санкционный список попали 24 юридических лица из Китая, Ирана, Пакистана, ОАЭ и РФ.

Напомним, Совет Европейского союза продлил санкции против Российской Федерации за агрессию в Украине.

Ранее США ввели санкции против швейцарского дочернего предприятия российской нефтяной компании "Роснефть" - компании TNK Trading International. Соединенные Штаты установили срок до 20 мая на свертывание бизнеса с TNK Trading.

Также РБК-Украина писало, что 2 марта США вывели из-под санкций российские компании "Независимая нефтегазовая компания" и "Приморскнефтепродукт". Вашингтон ввел санкции против этих компаний в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна в июне 2017 года.