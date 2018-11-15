Генпрокурор Саудівської Аравії вимагає смертної кари для вбивць Хашкаджі

Фото: Джамаль Хашкаджы (скріншот відео)

Натомість Анкара вимагає судити підозрюваних на території Туреччини

Генеральний прокурор Саудівської Аравії Сауд Аль-Моеб вимагає смертної кари для п'яти саудівських громадян, яких звинувачують у вбивстві журналіста Джамала Хашкаджі в консульстві країни в Стамбулі. Про це повідомляє РБК-Україна із поисланням на Hurriyet Daily News.

Прокурор вимагає такого рішення, попри вимоги Анкари судити підозрюваних у вбивстві на території Туреччини. Турецькі правоохоронці затримали 18 людей, підозрюваних в організації та вчиненні вбивства. Серед них - троє співробітників саудівської розвідки.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Ердоган заявляв, що наказ про вбивство саудівського журналіста був відданий високопоставленим представником уряду Саудівської Аравії. Зокрема, наказ про вбивство Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассірі.

Додамо, голова турецької партії Vatan Догові Перинчек заявляв, що тіло вбитого журналіста виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі. Пізніше з'явилася інформація про те, що тіло журналіста розчленували, а його обличчя спотворили.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант відправився у Саудівську Аравію, зокрема, щоб закликати місцеву владу співпрацювати у розслідуванні вбивства журналіста The Washington Post в консульстві країни в Стамбулі.