США ввели новые санкции против России: в списке заводы ОПК и Запорожская АЭС
Министерство финансов США объявило о новых санкциях против России. В списке среди прочих оказались российская компания "Запорожская АЭС" и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства США.
Сегодня, 15 января, Минфин США объявил о новых санкциях против России и нескольких связанных с ней компаний.
Так, из релиза на сайте американского Минфина следует, что санкции были применены к:
- корпорации "Тактическое ракетное вооружение";
- "Военторгу";
- "Барнаултрансмашу", выпускающему двигатели для БМП;
- Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ;
- Запорожскую АЭС,
- выставочный центр "Патриот".
В то же время в подсанкционный список граждан добавлено несколько новых имен. Среди них:
- Яков Антонов, связанный с государственной корпорацией "Атомфлот".
- Алексей Дмитриенко, с указанными индивидуальными налоговыми номерами.
- Владислав Исаев, связанный с Запорожской АЭС.
- Олег Кирюшкин, который также имеет гражданство Германии.
- Клим Комаров и Александр Козлов.
Санкции применены против России
Напомним, что 10 января Министерство финансов США объявило санкции против ряда российских нефтяных компаний. В санкционный список, в частности, попали "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".
Аналогичные санкции ввела и Британия. Как отметил глава МИД Британии Дэвид Лемми, его страна не позволит России "пополнять свою казну".
Как сообщило Reuters, новые санкции США против российских нефтяных компаний являются самыми масштабными ограничениями против энергетического сектора страны-агрессора. Россия может терять миллиарды долларов в месяц.
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