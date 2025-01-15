США ввели новые санкции против России: в списке заводы ОПК и Запорожская АЭС

Министерство финансов США объявило о новых санкциях против России. В списке среди прочих оказались российская компания "Запорожская АЭС" и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства США.

Сегодня, 15 января, Минфин США объявил о новых санкциях против России и нескольких связанных с ней компаний.

Так, из релиза на сайте американского Минфина следует, что санкции были применены к:

корпорации "Тактическое ракетное вооружение";

"Военторгу";

"Барнаултрансмашу", выпускающему двигатели для БМП;

Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ;

Запорожскую АЭС,

выставочный центр "Патриот".

В то же время в подсанкционный список граждан добавлено несколько новых имен. Среди них: