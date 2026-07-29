Иран отказал Оману в разделе Ормуза и потребовал усилить контроль, - WSJ

Иран отклонил предложение Омана о равномерном разделении контроля над Ормузским проливом. Это в свою очередь, ставит под угрозу надежды на возобновление переговоры между Ираном и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По информации издани, Оман, который расположен напротив Ирана через пролив, предложил временный план по созданию равных зон контроля в Ормузе. Однако Тегеран потребовал, чтобы ему досталась львиная доля этого водного пути.

WSJ поясняет, что прекращения обмена ударами между США и Ираном с пятницы привело к тому, что возникли новые попытки переговоров, которые включали план о 10-дневном прекращении огня.

Однако представили стран-посредников заявили, что были возмущены отказом Тегерана от плана Омана. Как пояснил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, Тегеран перейдет к следующему этапу переговоров только в том случае, если Оман согласится с иранским планом по Ормузскому проливу.

Как уже упоминалось выше, Оман предложил равное распределение транзитных маршрутов между двумя государствами. Однако Гарибабади говорит, что этот план "не решает проблем безопасности Ирана".

Тегеран в ответ предложил план, согласно которому одно направление движения будет проходить только через иранские территориальные, а часть противоположной полосы - тоже будет иранской.

"Входящий судоходный маршрут должен полностью находиться под контролем Ирана, в о время как часть исходящего маршрута может остаться под контролем Омана. Если они примутто предложение, мы перейдем к следующему этапу", - сказал Гарибабади.

Один из иранских чиновников сообщил, что Тегеран настаивал на сохранении полного контроля над водным путем, поскольку через пролив проходили американские военные группы, которые использовались для атак по иранской территории.

В то же время американский источник говорит, что Иран "превышает свои полномочия, выдвигая необоснованные требования".

"Пролив является международным водным путем, и Иран не может контролировать или ограничивать транзит через него", - добавил он.