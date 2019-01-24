США ввели додаткові санкції проти Ірану

Колаж РБК-Україна

США ввели санкції проти двох мілітаризованих угруповань та авіакомпаній

Міністерство фінансів США ввело додаткові санкцій проти Ірану та пов'язаних з ним організацій і компаній через дії, спрямовані на підтримку терористичної активності. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Мінфіну США.

Як зазначається, США ввели санкції проти двох мілітаризованих угруповань - Fatemiyoun Division й Zaynabiyoun Brigade, що діють на території Сирії. Також у списку обмежень опинився "Корпус стражів Ісламської революції".

У Мінфіні повідомили, що у список санцій ввійшли іранські авіакомпанії Qeshm Fars Air та вірменський приватний авіаперевізник Flight Travel LLC. Останній, за інформацією Мінфіну США, співпрацює з іранською компанією Mahan Air, проти якої санкції були введені ще в 2011 році. До списку обмежень також додані два літаки Boeing B747, які належать авіакомпанії Qeshm Fars Air.

Усі організації, компанії та літаки, зазначені в списку OFAC у четвер, є суб'єктами повторних санкцій, підкреслили в Міністерстві фінансів США.

Нагадаємо, міністр нафтової галузі Ірану Бижан Зангане сказав, що санкції США, які діють у відношенні країни, "абсолютно незаконні" і Тегеран не має наміру їх дотримуватися.

РБК-Україна писало, що Європейський союз погодився запровадити санкції проти розвідки Ірану через її наміри здійснити убивства на території Євросоюзу.